Papa León XIV: cientos de fieles forman filas en exteriores de Las Palmas para misa de mañana

Desde las primeras horas de hoy, personas forman filas en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, donde el día de mañana, lunes 16 de noviembre, el papa León XIV oficiará una misa.

Aunque las puertas se abrirán recién esta noche, a partir de las 10:00 p. m., los fieles ya hacen filas para obtener la mejor ubicación en la ceremonia religiosa. Algunos presentes señalaron que vienen de provincias.

RETORNARÁ A ROMA

Pese al fuerte sol y las horas de espera, las personas señalaron estar de buen ánimo y esperando ingresar para escuchar el mensaje del Santo Padre. Destacaron que “el papa es peruano” y eso los llena de orgullo.

Tras finalizar la misa, programada para mañana lunes a las 10:30 a. m., el sumo pontífice se despedirá de nuestro país y retornará a Roma. Por ello, muchos no quieren perderse la oportunidad de verlo y escucharlo.