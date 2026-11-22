Desde hace unas semanas, los pasajeros del Metropolitano soportan altas temperaturas durante su viaje, que en algunos casos llegan a los 30 grados, ni las ventanas abiertas, los ventiladores de mano y los abanicos aplacan el sofocante calor.

Piden a las autoridades coloquen a la brevedad posible aire acondicionado en las unidades, señalan que en enero y febrero del próximo año seguramente se elevará la temperatura y será imposible poder viajar en el Metropolitano.

GOLPES DE CALOR

Nuestro compañero Bruno Luyo viajó en estas unidades y recogió el sentir de los usuarios, quienes pasan hasta cuatro horas en estos buses, dos horas de ida y dos de regreso, todos señalan que es insufrible viajar por el intenso calor a toda hora.

Los pasajeros indican que la situación empeora en hora punta, cuando las unidades circulan abarrotadas y con escasa ventilación. Especialistas aseguran que esta situación es alarmante ya que la aglomeración puede provocar golpes de calor.