Debido al incremento de las temperaturas, con registros de 31 grados Celsius y la previsión de condiciones extremas durante la temporada de verano, comerciantes del Cercado de Lima ofrecen modelos novedosos de ventiladores para afrontar el bochorno.

Un equipo de El Dominical llegó hasta la cuadra 11 del jirón Paruro, donde un comerciante presentó el denominado ventilador industrial Turbo 2027, equipado con una bomba de agua que expulsa aire frío y bruma refrescante para los transeúntes que circulan por la zona.

Este equipo se comercializa en potencias de 100 W, 200 W y 300 W, con precios que van entre los S/ 450 hacia adelante, mientras transeúntes y comerciantes entrevistados en el lugar, entre ellos visitantes provenientes de Piura y Venezuela, destacaron el alivio frente a las altas temperaturas.

Sombreros con paneles solares y viseras con ventilador USB

En la cuadra 13 de la avenida Garcilaso de la Vega, comerciantes ofrecen sombreros de ala ancha con dos ventiladores incorporados e independientes y paneles solares integrados que permiten recargarlos al exponerse al sol durante todo el día, con tres velocidades regulables. Este producto se vende a S/ 30 por unidad y a S/ 28.50 a partir de tres unidades.

Por su parte, en la cuadra 10 del jirón Andahuaylas, se ofrecen viseras con ventilador incluido, tres velocidades, regulación de ajuste y batería recargable mediante USB, disponibles exclusivamente para venta al por mayor por cajas a un precio de S/ 11.80, en el marco del alza en la demanda de artículos para combatir el calor.