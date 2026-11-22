El acceso a la zona del Malecón y la plaza Miguel Grau, en el Callao, fue restringido debido a los oleajes anómalos registrados desde temprano, fenómeno que ha provocado que el mar salga con fuerza, impacte contra las rocas y supere los rompeolas que se utilizan para contener el oleaje.

Un equipo de El Dominical corroboró que las olas pasan por encima de las rocas y provocaron que la plaza Miguel Grau quede prácticamente inundada, formándose una especie de pozo o tipo laguna en el sector afectado.

Resguardo pendiente y advertencia a visitantes

Mientras parte del área donde se ubica el equipo cuenta con resguardo, en otro sector aún acuden personas a pasear cerca del mar a pesar de los oleajes anómalos, y las autoridades buscan cómo impedir que el público se acerque ante la ausencia de personal de serenazgo en ese tramo para evitar que los transeúntes resulten afectados por las olas.

Se recuerda a las familias que salen este domingo que tomen las precauciones correspondientes, ya que la situación de fuerte oleaje puede continuar y el acceso a la plaza Miguel Grau en el Callao no está permitido.