La carrera y caminata "Dame esos 5K" se realizó este domingo con partida a las 8:00 a.m. desde el parque Washington y un tramo de retorno en las inmediaciones de la calle Soledad, en San Isidro, reuniendo a ciudadanos, niños, adultos mayores, personas con movilidad reducida y discapacidad, así como mascotas.

Esta jornada tuvo como propósito visibilizar la labor de CARE para proteger a mujeres, niñas y adolescentes frente a la violencia y destinar lo recaudado a talleres de prevención y empoderamiento.

Durante la actividad participaron figuras como Gisela Valcárcel, María Pía Copello, Marilú Martens, Luciana Roy, así como talentos de Panamericana Televisión, entre ellos los conductores Marycielo del Castillo, Karina Rivera, Franco Lostaunau, Carla Muschi y el gerente general Leonardo Bigott, quien señaló que el canal se sumó por segundo año consecutivo para apoyar a CARE y visibilizar la causa mediante la participación activa.

Llegada a la meta y sensibilización frente a la violencia

Al concluir el trayecto de cinco kilómetros, los participantes cruzaron la meta tras una jornada marcada por la caminata, el trote y el acompañamiento de asistentes. Carla Muschi resaltó la convocatoria y el compromiso de los asistentes, mientras Franco Lostaunau señaló la exigencia física del recorrido de cinco kilómetros y reiteró el llamado a promover un Perú sin violencia.

Por su parte, la conductora Karina Rivera enfatizó la importancia de generar sensibilidad y conciencia para que las personas hablen sin temor y se continúe apoyando y protegiendo a mujeres y niños.