En Mesa Redonda, los comerciantes ya iniciaron la campaña navideña con una oferta de nacimientos de regiones de la sierra, la costa y la selva, así como modelos para armar desde cero y misterios en miniatura.

Algunos de los nacimientos tienen vestimentas cusqueñas, ayacuchanas y costeñas, además de llamas que reemplazan a la vaca y al burro en las versiones andinas, y figuras del Niño Jesús con cuna y chullo o sombrero según la región.

Para quienes buscan armar o ampliar su nacimiento, el puesto dispone de puentes, casitas para formar pueblitos, pozos, retablos, árboles y cactus, junto con piezas poco convencionales como un criadero de cuyes, un criadero de cerdos, una vaquita ordeñada y el denominado "pato chismoso".

Precios y ubicación en la campaña navideña

De acuerdo con el vendedor en el recorrido realizado a 33 días de la Navidad para preparar el hogar de cara a la Nochebuena, los precios se ofrecen a precio por mayor y al público desde S/ 10 para los nacimientos más básicos hasta S/ 70 o S/ 80.

Asimismo, el comerciante precisó que existen opciones tradicionales completas con casa, vaca y burro desde S/ 20, mientras que los nacimientos personalizados o de mayor tamaño oscilan entre S/ 50 y S/ 60 o alrededor de S/ 70.