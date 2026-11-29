Un joven mototaxista de 17 años fue asesinado a balazos luego de percatarse de que era seguido por ocupantes de una motocicleta. El crimen ocurrió en la avenida Los Nogales, en el distrito de Santa Anita.

De acuerdo con testigos, dos sujetos descendieron el vehículo menor a la altura del puente Los Nogales, y persiguieron a la víctima hasta atacarlo y realizar los disparos que le causaron la muerte en la vía.

En la escena se observó el mototaxi que su madre le había obsequiado hace poco, vehículo con el que el adolescente trabajaba desde hace dos años, mientras agentes de la Policía Nacional acordonaron el área.

Pedido de justicia de familia

La tía del joven fallecido señaló a Panamericana Televisión que su sobrino deja una niña en orfandad pese a su corta edad y exigió justicia para que el crimen no quede impune, señalando que se enteró del hecho tras recibir la llamada de un familiar desde Italia.

Tras acudir al sector indicado y encontrar el cuerpo de su sobrino en la pista, la familiar resaltó que el adolescente recién comenzaba su vida y desempeñaba labores como conductor de mototaxi. Las autoridades iniciaron las diligencias preliminares para esclarecer los móviles del ataque.