En la playa Tres Picos de la Costa Verde, en Miraflores, el acceso se encuentra abierto desde las 5:00 a. m. de este domingo luego de que se levantara la restricción dispuesta anteriormente para bañistas y surfistas tras la advertencia por oleajes anómalos de la Dirección de Hidrografía de la Marina.

Un equipo de El Dominical llegó hasta el lugar y corroboró que el mar mantiene oleajes fuertes de entre 1,6 y 1,8 metros que continúan golpeando el litoral y se suman a daños previos registrados en las playas La Pampilla 1 y Waikiki.

Varios sectores del malecón y del pavimento están cedidos, destruidos y carcomidos incluidas áreas próximas a la zona de estacionamiento de vehículos, mientras que el espacio ya está habilitado para los ciudadanos pese al deterioro de la infraestructura.

Exposición de visitantes y falta de medidas preventivas

En el lugar se constató que el sector no cuenta con cierre ni malla de contención, tampoco se observa un banderín rojo y no hay presencia de personal municipal ni policial que resguarde el perímetro ante el riesgo para quienes acuden a la zona.

Cabe resaltar, que en el mar se aprecia la presencia de surfistas y en los alrededores transitan corredores, ciclistas y visitantes, algunos de los cuales se retiran al advertir las condiciones del lugar, mientras que otros indicaron que el área debería mantenerse restringida para prevenir accidentes.