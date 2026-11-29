A pocas semanas de la Navidad, un equipo de El Dominical de Panamericana llegó hasta Mesa Redonda, en el Centro de Lima, para conocer las diversas propuestas de árboles navideños que se ofrecen al público.

Los árboles navideños cuentan con decoraciones en 360 grados y temáticas como Mickey Mouse, el Grinch, Stitch, galletita de jengibre, la línea Candy con motivos rosados, dulces y caramelos, y la propuesta Forest, con animales como venados, búhos y zorritos, además del tradicional verde con dorado.

Uno de los comerciantes contó que las decoraciones se elaboran a mano y de forma personalizada en el denominado "taller de los sueños" con un promedio cercano a los S/ 3,500 por árbol decorado y opciones de mayor inversión entre S/ 2,000 y S/ 4,000, además de trabajar con decoradores estadounidenses para ofrecer diseños a pedido.

Variedad de precios y ofertas

Durante el recorrido también se detallaron precios unitarios y por mayor, como S/ 250 por un lazo, S/ 95 por un set de tres unidades, S/ 34 por una esfera de 20 centímetros, S/ 110 por un lazo alambrado elaborado en el taller de Los Olivos, S/ 120 por arlequines y S/ 230 por cinco estrellas.

Asimismo, adornos económicos se ofrecen a S/ 10 por mayor a partir de tres unidades con excepción de un caramelo grande a S/ 14,50 y donas a S/ 15 por mayor, y paquetes de cuatro esferas a S/ 26 en diversos tamaños.