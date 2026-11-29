El especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), ingeniero Javier Mora, señaló en entrevista con Panamericana Televisión que las temperaturas nocturnas en Lima ya superan los 25 °C, con una mínima de 25,5 °C registrada en la víspera y valores previos de entre 23 °C y 24 °C.

Dicho incremento está asociado al calentamiento del mar por el fenómeno El Niño que suele elevar las mínimas costeras en torno a los cinco grados respecto de los 16 °C a 18 °C habituales en un año normal.

De acuerdo con Mora, el día más extremo de la semana fue el jueves, cuando se alcanzó una temperatura máxima de 33,3 °C y una sensación térmica de hasta 37 °C en Lima Este, específicamente en La Molina, mientras que en la mañana la red de monitoreo de Lima Metropolitana ya registraba cerca de 26 °C.

Proyección para diciembre y medidas preventivas

El representante del Senamhi señaló que hacia el cierre de noviembre las temperaturas podrían llegar hasta los 30 °C y que a principios de diciembre se ubicarían entre 30 °C y 32 °C, con cintillos informativos del programa que señalan hasta 33 °C, en el marco de un aviso meteorológico que sitúa a toda la franja costera en nivel rojo (extremo) por el alza de temperaturas diurnas y nocturnas.

Para afrontar estas condiciones, el ingeniero Mora recomendó dormir con prendas ligeras durante la noche y, ante la exposición solar entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., utilizar gorros de ala ancha, polos de manga larga en tonos claros y protector solar.