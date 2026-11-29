No llegan a la mayoría de edad y ya están involucrados en balaceras y casos de extorsión. Estos menores, que tienen alrededor de 14 años, manejan armas con gran destreza y disparan contra negocios sin contemplaciones.

Según informaron las autoridades, estos adolescentes son responsables de ataques a balazos contra distintos negocios del Callao, ferreterías, restaurantes, etc.; en uno de los casos, el atentado dejó una trabajadora herida.

ATAQUES CONTRA NEGOCIOS

Uno de esos menores gatilleros es “Cejitas”, quien tiene un amplio prontuario en lo que se refiere a ataques contra negocios, señala que aprendió a disparar a través de YouTube y que recién empieza en el mundo del hampa.

Sin embargo, tiene tatuado el signo de dólar en uno de sus dedos, lo que indica que es un consumado criminal. Estos muchachos son captados desde 100 soles en las fiestas conocidas como “maleanteo”, muy populares en el Callao.