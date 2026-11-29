En el marco de la campaña navideña, el programa Cárceles Productivas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) exhibe trabajos confeccionados por internos e internas de 68 establecimientos penitenciarios a nivel nacional en un punto de venta ubicado en la cuadra 1 del jirón Ica, en el Centro de Lima.

Marisol Arce, especialista en trabajo de la Subdirección de Trabajo del INPE, mostró artículos alusivos a la visita del papa León como llaveros a S/20, cadenas en relieve y juegos con piedritas naturales y técnica de laminado a S/80, además de billeteras de cuero genuino a S/100 y carteras bordadas a mano en cuero volteado procedentes de Cusco a S/180.

Especialidades regionales y precios

Entre las piezas destacadas figura un ajedrez portátil e imantado de madera caoba elaborado en el establecimiento penitenciario de Ayacucho a S/ 850, junto con prendas de alpaca y baby alpaca del penal de Cusco Varones.

Asimismo, los internos realizan algunas cerámicas de alta calidad y quema diferenciada con sistema alimentario del penal Miguel Castro Castro y del penal de Cusco, y figuras de la diablada en la ciudad de Puno.

ALCANCE COMERCIAL

Arce señaló que la capacitación impulsa la especialización de los internos como la madera en Chanchamayo, la cerámica en Castro Castro y la bisutería con murano, piedra con plata y aleación de acero entre las mujeres, mientras que la producción se comercializa tanto en el mercado local como mediante envíos a Chile, Colombia y Estados Unidos.