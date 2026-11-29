A pocos días de la Navidad, los padres ya empiezan a buscar alternativas de regalos para los engreídos en casa; por ello un equipo de El Dominical llegó hasta el jirón Puno, en el Centro de Lima para presentar lo último en novedades en juguetes.

El avión acrobático a control remoto se vende a S/ 33 por mayor (por cajón) y S/ 40 por unidad, además de una espada con salida de humo, chispa y cambio de color al golpear, a S/ 33 por mayor (en cajón de 36 unidades) y S/ 40 por unidad.

También se puede encontrar una muñeca tipo carrusel que se desplaza, se abre en forma de corona y reproduce música de Frozen, dirigida a niños desde los tres años, su precio es de S/ 25 por mayor y S/ 35 por unidad.

Novedades en el jirón Cusco

En el jirón Cusco se puede encontrar juguetes como una grúa telescópica a batería recargable con giro de 360 grados, expulsión de vapor, elevación de carga y luces a S/ 120 por unidad y S/ 105 por mayor, junto con la muñeca robótica Briana, que mueve cabeza, labios y brazos y responde a S/ 185 por unidad y S/ 155 por mayor.

Asimismo, se puede encontrar a Barbie Fórmula 1, con pilas recargables, cargador, luces, llantas de goma, emisión de vapor posterior y sin incluir a Ken, a S/ 105 por unidad y S/ 83 por mayor, además de un megatanque con disparo de hidrogel, humo, luces, sonido y cañón móvil a S/ 118 por unidad y S/ 98 por mayor.