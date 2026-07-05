Desde Abancay: descubre sus atractivos turísticos, tradiciones y exquisita gastronomía

Un equipo de El Dominical llegó hasta Abancay, capital de la región Apurímac, la cual se ha consolidado como un destino turístico que ofrece una combinación de paisajes naturales, tradiciones ancestrales y gastronomía.

Entre sus principales atractivos se encuentra el Valle Pachachaca, donde la producción de caña de azúcar mantiene viva una tradición heredada de generación en generación, como el caso de Lucila Donaires Quispe, quien continúa el legado de su padre en esta actividad.

Otro de los puntos destacados es Huayhuacalle, conocido como la "Muralla China Andina", desde donde se aprecia la Cordillera de Vilcabamba y el nevado de Padreyoc. Este mirador permite el avistamiento del cóndor andino durante todo el año, y recientemente se liberó un nuevo ejemplar en la zona, reforzando la conservación de esta especie emblemática.

Cañón más profundo del mundo

El cañón del Apurímac, con 4,691 metros de profundidad, es considerado el más profundo del mundo y constituye uno de los principales atractivos para los viajeros que visitan la región. Las caminatas por sus miradores ofrecen vistas privilegiadas y contacto directo con la naturaleza andina.

Gastronomía y tragos típicos

En el ámbito gastronómico, Abancay ofrece opciones que combinan lo tradicional con lo moderno, como el Tallarín de casa en la Plaza de Cachora. La cocina local incluye platos y tragos elaborados con frutos rojos de la zona, con precios accesibles para todos los presupuestos.