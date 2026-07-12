La Libertad espera obras urgentes antes de la visita del papa León XIV

El santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en La Libertad, es uno de los templos más antiguos de la región, espera ser restaurado tras décadas de deterioro ante la llegada del papa León XIV a nuestro país. El terremoto de 1970 debilitó gravemente su estructura, derrumbando una de sus torres y afectando las bóvedas del monasterio.

Sus campanas están agrietadas y ya no son utilizadas, y las pinturas murales de su capilla oculta, que datan de hace más de 300 años, requieren trabajos de conservación. El padre Harley Contreras, gestor del proyecto de restauración, convocó a un grupo de fieles para impulsar la recuperación del santuario.

Cecilia Vera, presidenta del Comité de Restauración, señaló que en agosto de 2025 se obtuvo la viabilidad para ejecutar obras por impuestos, y finalmente se logró el financiamiento necesario. "La Virgen nos hizo el milagro", afirmó. Se espera que en tres años el templo y el convento puedan ser recuperados.

Comisaría de Casagrande en ruinas

A 50 minutos de Trujillo, en el distrito de Casagrande, la única comisaría fue cerrada y trasladada debido a su estado de abandono. El local presenta escombros, calabozos en ruinas y hasta animales en su interior. El alcalde John Vargas denunció que el espacio lleva meses en condiciones precarias y que la ciudad cuenta con menos de 30 policías para atender la seguridad de la población.

Vargas señaló que solicitará a la gobernadora regional que se inicie la construcción de una nueva comisaría antes de que finalice julio. "Imagínense que el Papa quiera llegar a Casagrande y vea las condiciones de nuestra policía", expresó el burgomaestre.

Obras por impuestos y expectativas

Ambos proyectos se concretarán gracias al mecanismo de obras por impuestos, con el financiamiento de la empresa privada Paltarumi SAC. Julio Chumacero, gerente de Cooperación Técnica, explicó que los expedientes técnicos están listos y que se requiere actuar con rapidez. "Necesitamos más comisarías en el país", enfatizó.

El padre Ronald La Barrera, de la parroquia San Agustín de Guadalupe, expresó su esperanza de que en tres años el santuario esté completamente restaurado. "Pedimos al Señor que podamos tener todo esto restaurado y no como lo vemos ahora, con el convento en ruinas", afirmó.