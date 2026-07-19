Se eleva a 6 los fallecidos en sismo en Junín: hay varios heridos y casas derrumbadas tras temblor de 5.1

ACTUALIZACIÓN

El Ministerio de Defensa informó que la cifra de fallecidos se elevó a 6 y se han registrado 21 personas heridas tras el sismo de magnitud 5.1 registrado anoche con epicentro en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, en la región Junín.

NOTA ORIGINAL

El sismo de magnitud 5.1 que sacudió el valle del Mantaro dejó al menos cinco fallecidos, entre ellos un menor de 17 años, y 11 heridos en el anexo de Punpunya, distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, en la región Junín.

Las autoridades reportaron que otra de las zonas afectadas es el distrito de Chupuro, donde también se produjo el derrumbe de varias viviendas y se reportó la muerte de ganado vacuno aplastado por los escombros.

Hasta la zona llegaron efectivos de Serenazgo, PNP, Bomberos y el Ejército Peruano, mientras que la Dirección Regional de Salud envió dos ambulancias del SAMU con personal brigadista para atender la emergencia.

Afectaciones y monitoreo

Según el INDECI, el sismo fue percibido entre leve y moderado en 10 distritos de la zona. El Ministerio de Energía y Minas reportó cortes de energía eléctrica en varios sectores de Sapallanga, Chilca y Chongos Bajo, entre otros. El MTC indicó que no hubo afectaciones en la Red Vial Nacional ni en telecomunicaciones.

Los gobiernos locales continúan el monitoreo para registrar daños en viviendas, infraestructura de salud, educación, vías y ganadería, mientras las autoridades evalúan las acciones de respuesta necesarias ante la emergencia.