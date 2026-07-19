Drone detecta posibles rastros de montañistas desaparecidos en nevado Huascarán

Un equipo de rescatistas voluntarios captó mediante un dron una serie de huellas frescas que podrían conducir al paradero de Alejandro Ugarte, Freddy Mendoza y Artidoro Salas, los tres montañistas que permanecen desaparecidos en el Nevado Huascarán.

El presidente de la Asociación de Guías de Montañas del Perú, Beto Pinto, señaló que los deportistas habrían tomado una ruta equivocada al momento de descender debido a que uno de los integrantes se encontraba enfermo.

La situación sobre el estado de salud de los montañistas había sido comunicada previamente por uno de ellos por medio de un mensaje de voz, que fue enviado a una compañera de nacionalidad polaca.

​Riesgos en zona y labores de rescate

​La última geolocalización registrada corresponde al dispositivo de Alejandro Ugarte, el cual muestra un patrón de ascenso y descenso en un sector marcado por la presencia de grietas profundas y un serac de más de cinco metros de altura que bloqueaba el paso.

Los especialistas presumen que los escaladores habrían caído en una grieta al intentar sortear las complejas condiciones geográficas de la montaña. El equipo de voluntarios continúa coordinando las acciones con las familias de los afectados para retomar la búsqueda final en el área señalada.