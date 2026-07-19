Día del pollo a la brasa: más de 160 millones de peruanos consumen al año este emblemático platillo

​Miles de peruanos celebran este domingo el Día del Pollo a la Brasa, una de las festividades gastronómicas más importantes del calendario nacional que este año coincide con la final del Mundial 2026.

Desde tempranas horas, diversos restaurantes y cadenas de pollerías a nivel nacional registran una masiva afluencia de comensales que buscan disfrutar del emblemático plato, el cual mantiene un consumo promedio superior a los 160 millones de unidades anuales en todo el territorio del país.

​La conmemoración, establecida oficialmente cada tercer domingo de julio, moviliza tanto a las familias que optan por asistir a los salones de los locales comerciales como a aquellas que prefieren el consumo en el hogar.

Alternativas y ofertas

​Para optimizar la atención durante esta jornada de alta demanda, las empresas del sector gastronómico han implementado alternativas de consumo y ofertas especiales orientadas al público masivo.

Entre las estrategias comerciales destaca la comercialización de combos familiares que incluyen un pollo a la leña, papas fritas, ensalada clásica y porciones adicionales gratuitas acompañadas de bebidas tradicionales como la chicha morada, con precios que van desde los S/89.90. Los locales comerciales operan en horarios extendidos que van desde las 12:00 p. m. hasta las 12:00 a. m. en sus decenas de sucursales distribuidas en la capital.