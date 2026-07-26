Tingo María: despliegan la bandera peruana más grande del país por Fiestas Patrias

​En el marco de las Fiestas Patrias, los ciudadanos de Tingo María se unieron para izar la bandera peruana más grande del país. El gigantesco pabellón nacional, de 30 metros de largo, fue desplegado sobre el histórico puente Corpac, luciendo de manera imponente sobre las aguas del río Huallaga y con la "Bella Durmiente" como telón de fondo natural.

​La actividad conmemorativa inició con una multitudinaria caravana compuesta por cientos de motociclistas, autoridades locales y pobladores. Este recorrido tuvo como objetivo recrear el paso histórico del Ejército Libertador por la zona, extendiendo el espíritu festivo a lo largo de las principales vías de la ciudad.

​Este evento culminó con una representación simbólica de la proclamación de la Independencia del Perú, el traslado del pabellón hasta la estructura del puente y la entonación de nuestro Himno Nacional.

​Homenaje en el puente Calicanto de Huánuco

​De manera paralela, en la ciudad de Huánuco se llevó a cabo un acto cívico similar en el emblemático puente Calicanto, el cual fue cubierto en su totalidad por una bandera de más de 60 metros de longitud. La actividad formó parte de las conmemoraciones locales en el marco de las celebraciones por el aniversario de la independencia nacional.

​El evento contó con la participación de autoridades regionales encabezadas por el gobernador Antonio Pulgar Lucas, así como delegaciones de ciudadanos que recorrieron las calles cívicamente. Durante el acto, se resaltó el valor histórico del puente Calicanto y el papel fundamental de la región Huánuco en las primeras gestas de la independencia del Perú.