Secuestran a empresario minero en Trujillo: sus cuatro acompañantes fueron asesinados a balazos

Esta madrugada, cuatro personas fueron asesinadas a balazos dentro de una camioneta estacionada en la cuadra 2 de la avenida Húsares de Junín, en Trujillo. Tras el ataque, los criminales se llevaron por la fuerza al dueño del vehículo.

Según testigos, los delincuentes se desplazaban en una moderna camioneta color blanco y de pronto intervinieron la unidad de las víctimas. Los sujetos llevaban pasamontañas y chalecos similares a los utilizados por la Policía Nacional.

EMPRESARIO MINERO

Extraoficialmente, el propietario de la camioneta fue identificado como Jens Marty Lara Tantaquilla, quien sería un conocido empresario minero, que retornaba con sus amigos de una noche de diversión; su familia evitó declarar a la prensa.

En el interior de la camioneta estaban los cuerpos de dos mujeres y dos hombres: Farhad Andrea Monzón Lingán, quien sería pareja del empresario minero; Nadia Urtecho Rodríguez; Luis Rojas Ramos de Rosas; y Christopher García Álvarez.