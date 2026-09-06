Trujillo: encuentran uniformes policiales que habrían utilizado secuestradores de empresario minero

Un reciente informe de inspección criminalística revela el hallazgo de siete muestras de indumentaria policial en un cañaveral del sector El Cortijo Bajo, en Trujillo, región La Libertad, que tendrían relación con el secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro personas.

Según el documento, los objetos encontrados habrían sido utilizados por las personas que participaron en el rapto, la madrugada del domingo 30 de agosto, en el cual se montó un falso operativo policial para interceptar el vehículo en el que se encontraban las víctimas.

ALLANAN VIVIENDA

Se hallaron un pantalón de faena, correajes, un portaarma y grilletes de seguridad. También un chaleco con las inscripciones "Suboficial 3ra", el nombre "F. Guerrero R." y "Grecco", denominación asociada al grupo especializado de la Policía Nacional, entre otros.

Durante la inspección se localizó el DNI del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, que posteriormente fue liberado. En las últimas horas, la policía también allanó la vivienda donde la víctima permaneció varias horas retenida, informa RPP.