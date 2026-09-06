Empresario secuestrado en Trujillo revive su caso tras secuestro de minero Jenss Lara

El empresario trujillano Iván Díaz Garrido volvió a pronunciarse tras el secuestro del empresario minero Jenss Lara, pues el caso le recordó el dramático episodio que vivió años atrás y que le dejó secuelas físicas y psicológicas.

Díaz aseguró que existen similitudes entre ambos secuestros, especialmente por la participación de sujetos que se habrían hecho pasar por policías para concretar el rapto. También cuestionó que los detenidos por el caso Lara sean necesariamente los responsables de los asesinatos registrados durante el hecho.

Sobre su propio secuestro, el empresario señaló a Juanita Guibert Sandoval como una de las personas involucradas en la planificación. Asimismo, mencionó a un policía en retiro que, según su versión, habría colaborado con la organización del delito.

Díaz reveló que tuvo que pagar un millón de soles para recuperar su libertad. El empresario sostuvo que este episodio cambió su vida y que las imágenes del secuestro de Jenss Lara reavivaron los recuerdos del violento cautiverio que sufrió.