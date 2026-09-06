Delincuencia en el Perú: ¿las organizaciones criminales deben ser combatidas como grupos terroristas?

La violencia criminal en el Perú ha alcanzado niveles que generan preocupación y plantean la necesidad de revisar las estrategias del Estado. A diferencia del terrorismo, las organizaciones criminales actuales tienen como principal objetivo obtener beneficios económicos.

Según las cifras presentadas en el reportaje, durante 2025 se registraron en promedio siete muertes diarias relacionadas con la criminalidad. Este escenario ha impulsado nuevas propuestas para enfrentar a las bandas delictivas.

En ese contexto, el Congreso evalúa la posibilidad de establecer un marco legal que permita considerar como organizaciones terroristas a determinados grupos criminales. La iniciativa busca determinar si esta clasificación fortalecería las investigaciones y acciones contra estas estructuras.

El especialista Pedro Yaranga señaló que una eventual tipificación podría ampliar las investigaciones sobre las fuentes de financiamiento de estas organizaciones. Sin embargo, especialistas advierten que no todo delito violento puede ser considerado terrorismo y que cualquier modificación debe contar con criterios legales claros.