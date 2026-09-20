Caso "China Polo": piden investigación exhaustiva y realizarán marcha en Nuevo Chimbote

La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, conocida como la "China Polo", fue asesinada en circunstancias que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades.

En diálogo con El Dominical de Panamericana, representantes del partido Socios por Áncash, detalló que las autoridades realizarán la necropsia del cadáver a las 9:00 a.m. y luego su familia trasladaría su cuerpo a Chimbote.

Asimismo pidieron la intervención de la presidente Keiko Fujimori y del Ministerio del Interior para que se dispongan las acciones inmediatas para esclarecer el crimen de Susy Aponte Polo con total transparencia.

​Antecedentes de amenazas y marcha por la paz

​Según detallaron, la comunicadora había reportado previamente diversas amenazas vinculadas a su labor informativa y su postulación electoral. Estas advertencias forman parte de los elementos que las instancias competentes analizan para determinar posibles móviles y responsabilidades.

​Los allegados de la víctima recalcaron que el caso no debe quedar impune, subrayando la urgencia de garantizar la seguridad ciudadana y la transparencia en los procesos electorales. También informaron que en Nuevo Chimbote se realizará una marcha por la paz a las 3:00 p.m. este domingo.