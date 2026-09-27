Capturan a feminicida buscado a nivel internacional: estuvo prófugo desde 2024

​La Policía Nacional del Perú, a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Lima, capturó en el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, en Cusco, a un sujeto que permanecía prófugo de la justicia desde enero de 2024.

El sujeto identificado como Jorge Darwin Villalobos Cruz, contaba con una notificación roja de Interpol y era requerido por las autoridades judiciales de Curitiba, en Brasil, por el delito de feminicidio.

​El operativo estuvo a cargo de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía, la cual coordinó las acciones de inteligencia que permitieron ubicar al investigado. Villalobos Cruz figuraba en los registros de búsqueda internacional con orden de captura en más de 190 países debido a su condición de prófugo.

​Detalles del crimen y trámites de extradición

​De acuerdo con las investigaciones policiales, el homicidio se registró el 6 de enero de 2024, fecha en la que cámaras de seguridad captaron el momento en que la víctima, identificada como Patrícia Cristina do Nascimento de 45 años, fue apuñalada frente a su hijo de 10 años. El ataque se produjo luego de que la ciudadana brasileña le reclamara el pago de la manutención de sus hijos.

​El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente de Chumbivilcas mientras se desarrollan los protocolos diplomáticos y legales. Las autoridades policiales informaron que los procedimientos internacionales permitirán concretar la extradición del ciudadano peruano-brasileño en el más breve plazo.