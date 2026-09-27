Papa León XIV pidió comer seco de cabrito y arroz con pato en su visita a Chiclayo

El papa León XIV ha incluido requerimientos gastronómicos específicos de cara a su próxima visita a la ciudad de Chiclayo, solicitando formalmente la preparación de dos de los platos más emblemáticos de la gastronomía norteña.

Se trata del seco de cabrito y el tradicional arroz con pato que nuevamente el santo padre quiere deleitar en su visita al Perú. Esta selección culinaria destaca los sabores intensos característicos de la zona.

​La elaboración de estas preparaciones involucra insumos fundamentales de la cocina lambayecana, tales como el loche, la chicha de jora, el ají escabeche y la cerveza negra, elementos que se fusionan para dar vida a una de las expresiones gastronómicas más importantes del norte peruano.

​Vínculo con la región

​Durante los años en los que el Sumo Pontífice desempeñó funciones eclesiásticas como obispo de Chiclayo, tuvo la oportunidad de conocer de cerca la variedad y calidad de estos platos, estableciendo un contacto directo con los sabores típicos que ahora retornan a su memoria institucional.

Sazón transmisitida por generaciones

​Diversos comensales señalan que la sazón de esta región destaca a nivel nacional por mantener recetas transmitidas de generación en generación, posicionando al seco de cabrito y al arroz con pato como símbolos representativos de la identidad cultural lambayecana.