Papa León XIV pidió comer seco de cabrito y arroz con pato en su visita a Chiclayo

El papa León XIV ha incluido requerimientos gastronómicos específicos de cara a su próxima visita a la ciudad de Chiclayo, solicitando formalmente la preparación de dos de los platos más emblemáticos de la gastronomía norteña.
Se trata del seco de cabrito y el tradicional arroz con pato que nuevamente el santo padre quiere deleitar en su visita al Perú. Esta selección culinaria destaca los sabores intensos característicos de la zona.
La elaboración de estas preparaciones involucra insumos fundamentales de la cocina lambayecana, tales como el loche, la chicha de jora, el ají escabeche y la cerveza negra, elementos que se fusionan para dar vida a una de las expresiones gastronómicas más importantes del norte peruano.
Vínculo con la región
Durante los años en los que el Sumo Pontífice desempeñó funciones eclesiásticas como obispo de Chiclayo, tuvo la oportunidad de conocer de cerca la variedad y calidad de estos platos, estableciendo un contacto directo con los sabores típicos que ahora retornan a su memoria institucional.
Sazón transmisitida por generaciones
Diversos comensales señalan que la sazón de esta región destaca a nivel nacional por mantener recetas transmitidas de generación en generación, posicionando al seco de cabrito y al arroz con pato como símbolos representativos de la identidad cultural lambayecana.