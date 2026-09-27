Cañete celebra la festividad de Santa Efigenia con danzas y exquisitos platos

​El centro poblado de La Quebrada, ubicado en el distrito de San Luis de Cañete, celebra su tradicional festividad en honor a Santa Efigenia con actividades religiosas, muestras de baile y una destacada propuesta gastronómica local.

​Las actividades centrales de esta conmemoración anual reúnen a cientos de devotos locales que participan en los recorridos procesionales por varias calles para rendir homenaje a la imagen sagrada.

Esta festividad destaca el arraigo cultural de la comunidad, manteniendo vigentes costumbres y expresiones de fe que se han transmitido de generación en generación, como la música afroperuana.

Gastronomía e identidad cultural

​Durante la celebración de esta festividad, la gastronomía tradicional toma un papel protagónico con la preparación masiva de platos emblemáticos locales como la carapulcra acompañada de sopa seca.

Estas prácticas culinarias reafirman la identidad cultural de la zona, la cual también resguarda un importante patrimonio histórico vinculado a las investigaciones arqueológicas realizadas en el antiguo cementerio de esclavos africanos de la localidad.