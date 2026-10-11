Temblor hoy en Perú: dos sismos de magnitud 4.5 y 5.1 se registraron esta mañana

ACTUALIZACIÓN

Dos sismos de mediana magnitud se registraron durante la mañana de este domingo 11 de octubre en el sur del Perú. Los movimientos telúricos ocurrieron con una diferencia de aproximadamente dos horas entre sí.

El primer sismo ocurrió en Ica a las 6:36 a. m. con una magnitud de 4.5, mientras que el segundo movimiento telúrico se registró a las 8:43 a.m. en Arequipa. El último temblor tuvo una magnitud de 5.1.

NOTA ORIGINAL

Un sismo de magnitud 4.5 se registró la mañana de este domingo 11 de octubre en la región Ica. El movimiento telúrico ocurrió a las 6:36 a.m., según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus redes sociales.

De acuerdo con el IGP, el sismo tuvo una profundidad de 16 kilómetros y su epicentro se ubicó a 27 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona. Las autoridades no han reportado víctimas mortales ni daños materiales significativos.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO?

Ante este tipo de emergencias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población a mantener la calma en todo momento y alejarse de ventanas, repisas u objetos que puedan caer.

Asimismo, se aconseja evacuar de manera ordenada hacia zonas seguras. En caso de no poder salir, es importante ubicarse junto a columnas o muros estructurales y contar con una mochila de emergencia a la mano.

ACTIVIDAD SÍSMICA EN EL PERÚ

Cabe resaltar que la actividad sísmica en el país responde al contacto de las placas tectónicas Sudamericana y de Nazca, cuya convergencia produce eventos sísmicos de variada profundidad y magnitud.