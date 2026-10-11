Tobogán Macho: realizan tradicional y extrema carrera a pie en Cañete

Una nueva edición de la tradicional y arriesgada carrera a pie conocida como el "Tobogán Macho", evento que convoca a numerosos aficionados a los deportes extremos, se llevó a cabo en el distrito de Coayllo, ubicado en la provincia de Cañete.

Esta arriesgada prueba consiste en descender a gran velocidad por una pendiente agreste de aproximadamente 300 metros en una ladera de cerro compuesta por cascajo, piedras y tierra suelta.

​Los participantes se lanzan por la pendiente con el único objetivo de llegar a toda velocidad hasta la Plaza de Armas, terminando usualmente cubiertos de tierra debido a los constantes resbalones y caídas. Este desafío pone a prueba la valentía y el equilibrio de quienes se atreven a desafiar la gravedad sin utilizar cascos ni indumentaria de protección adecuada.

​Medidas de seguridad y más eventos

​Ante los riesgos de la prueba deportiva, los organizadores exigen que los competidores firmen un documento de exoneración de responsabilidad ante posibles accidentes, además de contemplar la renuncia al uso de equipos protectores. Como medida preventiva, una unidad de los bomberos de Asia permanece en la zona durante el desarrollo de la competencia.

​La realización de este evento extremo coincidió con las celebraciones de la tradicional fiesta del níspero en la localidad, la cual atrajo al público con una oferta de platos típicos de la gastronomía local, postres, conservas, macerados y presentaciones artísticas.