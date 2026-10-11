Crocante por fuera y suave por dentro: los secretos detrás de un buen cuy frito

Con motivo de las celebraciones por el Día Nacional del Cuy, la gastronomía peruana rinde homenaje a uno de sus platos más representativos que une la tradición, el sabor y la cultura andina en diversos establecimientos del país.

Un equipo de Panamericana Televisión conversó con ​Mavila González, propietaria del restaurante "Antojitos Chotanos", explica que para obtener un óptimo cuy frito se utilizan ejemplares tiernos de tres a cuatro meses de crianza.

A estos cuyes tiernos se le echan condimentos específicos desde la cabeza antes de ser introducidos en una sartén con aceite a fuego de término medio, para garantizar una textura crujiente por fuera y suave por dentro.

​Valor nutricional y acompañamientos típicos

​Este alimento de alto valor nutricional destaca por combatir la anemia y aportar ácidos grasos omega 3 y omega 6, consolidándose como un recurso apto para su consumo en cualquier momento del día.

​La presentación clásica se sirve acompañada de arroz y papa guisada al estilo chotano, complementándose tradicionalmente con bebidas ancestrales como la chicha de jora y el licor de caña denominado "cachadita".