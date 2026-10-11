Crocante por fuera y suave por dentro: los secretos detrás de un buen cuy frito

Con motivo de las celebraciones por el Día Nacional del Cuy, la gastronomía peruana rinde homenaje a uno de sus platos más representativos que une la tradición, el sabor y la cultura andina en diversos establecimientos del país.
Un equipo de Panamericana Televisión conversó con Mavila González, propietaria del restaurante "Antojitos Chotanos", explica que para obtener un óptimo cuy frito se utilizan ejemplares tiernos de tres a cuatro meses de crianza.
A estos cuyes tiernos se le echan condimentos específicos desde la cabeza antes de ser introducidos en una sartén con aceite a fuego de término medio, para garantizar una textura crujiente por fuera y suave por dentro.
Valor nutricional y acompañamientos típicos
Este alimento de alto valor nutricional destaca por combatir la anemia y aportar ácidos grasos omega 3 y omega 6, consolidándose como un recurso apto para su consumo en cualquier momento del día.
La presentación clásica se sirve acompañada de arroz y papa guisada al estilo chotano, complementándose tradicionalmente con bebidas ancestrales como la chicha de jora y el licor de caña denominado "cachadita".