Más de dos mil personas disfrutaron del XII Festival de Chancho al Palo en Chancay

La XII edición del Festival de Chancho al Palo se desarrolla del 16 al 18 de octubre en el Estadio Municipal de Chancay, reuniendo a más de 2 mil asistentes que acudieron para saborear este platillo tradicional.

La actividad central del evento incluyó la distribución gratuita de 2 mil porciones acompañadas de carapulcra, con el propósito de promover la gastronomía de la provincia de Huaral y fomentar el turismo en la zona.

El festival cuenta con el respaldo institucional de gremios como Ahora Huaral y la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú), consolidándose como un espacio de integración cultural y culinaria.

Técnicas tradicionales de cocción

Los cocineros encargados indicaron a un equipo de El Dominical, que el proceso de cocción requiere entre tres y cuatro horas empleando únicamente sal y leña procedente de plantas frutales como naranjo, manzano y eucalipto.

Actividades culinarias

Cabe resaltar, que la programación del Festival de Chancho al Palo comprende diversas actividades institucionales y culinarias desarrolladas durante las jornadas programadas en el recinto municipal del distrito.