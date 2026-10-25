Precio del pescado sube hasta en un 60 % en mercados de Tumbes por el fenómeno El Niño

Los mercados en Tumbes registran un aumento en los precios del pescado, el cual ha elevado su costo entre un 50 % y un 60 %. Esta alza se debe a la escasez de recursos hidrobiológicos en el litoral costero, provocada por el calentamiento de las aguas del mar a consecuencia del fenómeno El Niño.

Comerciantes de la zona señalan que el kilo de bonito, que anteriormente se comercializaba a S/8, ha subido a entre S/15 y S/16, mientras que la cabrilla pasó de costar entre S/13 y S/15 a alcanzar los S/20 y S/22.

Los vendedores señalan que los compradores han disminuido debido a los altos precios, lo que afecta la economía diaria de quienes dependen de esta actividad comercial. Asimismo, advierten que el panorama podría volverse más crítico conforme se intensifique el fenómeno climático, limitando aún más la disponibilidad de especies marinas en los puestos.

Inseguridad y pedido al Gobierno

A la problemática ambiental y económica se suma la delincuencia que azota la zona. Diversos comerciantes manifestaron ser víctimas de extorsiones por bandas criminales que operan en la provincia, las cuales exigen pagos ilícitos bajo amenazas a los pequeños negociantes.

Los afectados solicitan la intervención urgente del Gobierno central mediante la implementación de bonos y subsidios que les permitan afrontar las pérdidas registradas. Asimismo, exigen un accionar firme de las fuerzas del orden para la erradicación de las organizaciones criminales con el fin de restablecer la tranquilidad en el sector comercial local.