Casa en Aucallama tiene solo 63 cm de ancho: postula al récord Guinness como la más estrecha del mundo

Una edificación ubicada en el distrito de Aucallama, en la provincia de Huaral, en Lima, se postula para ser reconocida como la casa más estrecha del mundo al contar con tan solo 63 centímetros de ancho en su fachada de ingreso.

La propietaria del inmueble, Francesca Maldonado, señaló en diálogo con El Dominical, que la infraestructura cuenta con un área total de 11,8 metros de largo y 8,5 metros de alto, estructurada en dos niveles sobre una base de 12 columnas de concreto.

El proceso de edificación de la vivienda tomó seis meses y se encuentra completamente habilitada para cumplir con los requisitos técnicos exigidos, incluido el certificado de Defensa Civil necesario para postular de manera formal al récord Guinness. La construcción presenta una forma triangular, con un extremo de 63 centímetros y el opuesto de 1,30 metros, optimizando el espacio disponible en un terreno reducido.

Habitabilidad y servicios básicos de la vivienda

La primera planta cuenta con un baño equipado con ducha, inodoro y lavatorio, además de una cocina que tiene hornilla eléctrica, lavadero y microondas, junto con una sala de estar amueblada a la medida.

El segundo nivel alberga un área de estudio con una biblioteca y una cama desdoblable y expandible que funciona como dormitorio, acompañada de una zona de lavandería con lavadora y área de planchado. El recinto recibe visitas de lunes a domingo, en horario de 9:00 a.m. a 6:30 p.m., consolidándose como un atractivo turístico y habitacional en la zona norte de la capital.