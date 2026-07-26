Miguel Torres es elegido primer presidente de la Mesa Directiva del Senado

ACTUALIZACIÓN

2:36 p.m. Con 30 votos a favor, Miguel Ángel Torres de Fuerza Popular fue elegido presidente de la primera Mesa Directiva del Senado. La segunda lista obtuvo 29 votos y solo se registró un voto viciado.

Acompañan a Torres en la Mesa Directiva los senadores Alejandro Muñante como primer vicepresidente; Nilza Chacón como segunda vicepresidenta y Edgar Mancha Pineda como tercer vicepresidente.

1:44 p.m. Se reinicia la sesión y se procede a la segunda votación para elegir al presidente de la Cámara de Diputados. Los senadores empezarán a votar y la lista que obtenga la mayoría de respaldo será la ganadora.

1:25 p.m. La lista encabezada por Miguel Ángel Torres alcanzó 30 votos, mientras que la de Daniel Barragán obtuvo 29 y un voto fue impugnado por la senadora Patricia Juárez, por lo que al no alcanzar la mayoría (la mitad + 1 voto) se procederá a una segunda votación.

Distintas bancadas presentaron sus listas para liderar la Cámara Alta 2026-2027. La primera lista está conformada por la fórmula de Fuerza Popular y Renovación Popular, la cual propone a Miguel Ángel Torres para la presidencia del Senado; Alejandro Muñante como primer vicepresidente; Nilza Chacón como segunda vicepresidenta y Edgar Mancha Pineda como tercer vicepresidente.

Mientras que la segunda lista está conformada por Daniel Barragán (Obras) para la Presidencia del Senado; Jaime Quito (Juntos por el Perú) como primer vicepresidente; Jaime Delgado (Ahora Nación), como segundo vicepresidente; y Nora Bonifaz (Buen Gobierno), como tercera vicepresidenta.

NOTA ORIGINAL

La Oficialía Mayor del Congreso informó a través de sus redes sociales oficiales, que el plazo para la presentación de listas a la mesa directiva del Senado vencerá este sábado 25 de julio al mediodía.

Dicha atención para la presentación de candidatos se habilitó desde el viernes 24 hasta las 19:00 horas, y el sábado 25 de julio en el horario de 9:00 a 12:00 horas. La elección definirá a las autoridades que conducirán el trabajo legislativo durante el primer año de funcionamiento de la cámara alta.

La elección constituirá uno de los primeros actos políticos del nuevo Congreso bicameral y marcará un paso clave en la consolidación del sistema bicameral, restablecido tras las elecciones generales de 2026.

Conformación del Senado

El Senado está integrado por 60 senadores, de los cuales 22 de Fuerza Popular, 14 de Juntos por el Perú, 8 de Renovación Popular, 7 del Partido del Buen Gobierno, 5 del Partido Cívico Obras y 4 de Ahora Nación.

Elección en cámara de Diputados

Las autoridades elegidas dirigirán los debates, representarán institucionalmente al Senado y gestionarán la administración de la cámara durante el periodo legislativo 2026-2027. Ese mismo domingo, la Cámara de Diputados también elegirá a su Mesa Directiva para el mismo periodo anual de sesiones.