Keiko Fujimori otorga reconocimiento a siete suboficiales por su destacada labor

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, encabezó la mañana de este domingo 9 de agosto, la ceremonia de reconocimiento de siete suboficiales de primera y segunda de la Policía Nacional del Perú (PNP) por su desempeño operativo.

El acto se realizó en la sede del Escuadrón Verde, ubicada en el Cercado de Lima y la mandataria estuvo acompañada por autoridades como el premier Luis Galarreta y los mandos policiales Óscar Arriola y Víctor Revoredo. La medida buscó distinguir la labor de los agentes de las fuerzas del orden frente a la criminalidad en Lima y el Callao.

​Entre las intervenciones destacadas de los agentes condecorados figura la captura de un presunto implicado en el asesinato de un cambista en el Barrio Chino. Asimismo, se reconoció la participación de los efectivos en la detención de alias "Careca", señalado como presunto cabecilla de una organización criminal.

​Fortalecimiento del estímulo a labor policial

​Durante la actividad protocolar, las autoridades destacaron que este tipo de condecoraciones buscan serviros de incentivo profesional para el personal policial en servicio activo. El jefe policial Óscar Arriola señaló en su discurso que la distinción pretende reforzar la vocación de servicio frente a la delincuencia.

​Cabe resaltar, que el evento reunió a altos funcionarios y efectivos de la unidad táctica policial. Tras la entrega de reconocimientos y felicitaciones, los suboficiales galardonados se reincorporaron a sus filas.