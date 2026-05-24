Médicos de EsSalud extraen hernia gigante y reconstruyen abdomen a anciana con técnica inédita

Un equipo multidisciplinario del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud operó con éxito a una asegurada de 69 años mediante el uso del Tensor de Fascia, un moderno dispositivo empleado por primera vez en el país.

La compleja intervención corrigió una eventración de más de 15 centímetros en el cuerpo de María Vilca Mamani. Este mal es una hernia formada en la pared abdominal debido a la mala cicatrización de una cirugía previa.

La paciente sufría dolores lumbares intensos, fatiga crónica y severas dificultades para caminar. Esto ocurría porque la gravedad de la lesión exponía sus intestinos.

El caso representaba un alto riesgo quirúrgico por los antecedentes de múltiples operaciones y las comorbilidades respiratorias de la madre de familia. Para resolverlo, los especialistas aplicaron primero inyecciones de toxina botulínica.

Esta técnica clave relajó los músculos y facilitó el posterior cierre de la zona afectada. Luego, los cirujanos separaron minuciosamente los tejidos y liberaron las adherencias internas.

El Dr. Joel Florez, médico cirujano del Servicio de Cirugía General del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, precisó que la paciente fue diagnosticada con una hernia incisional de más de 15 centímetros de diámetro. Observó que esta lesión cubría casi la totalidad de una cicatriz previa, producto de una laparotomía por apendicitis que comprometía casi toda la pared abdominal, permitiendo que los intestinos queden expuestos.

Operación exitosa

Por su parte, la cirujana Jessica Ambía destacó que la operación duró tres horas con resultados altamente satisfactorios. Resaltó que el establecimiento fue el único centro seleccionado a nivel nacional para estrenar esta herramienta médica global.

La aplicación de esta nueva tecnología permitió restituir por completo la anatomía interna de la paciente. Gracias a ello, la intervención culminó con éxito y sin registrar complicaciones postoperatorias.

La beneficiada de esta nueva hazaña médica es la asegurada María Vilca Mamani, madre de familia de tres hijos y abuela de cinco nietos. “Gracias por cuidarme y tratarme con tanta calidez humana. Me siento feliz y motivada y estaré rodeada de mis nietos y mis hijos”, expresó.

Este logro institucional consolida a EsSalud como un referente en innovación hospitalaria. Asimismo, reafirma su liderazgo en cirugías de alta complejidad que devuelven la calidad de vida a pacientes críticos.