Jean Deza y Jossmery Toledo: el explosivo fin de una relación tóxica

Ya no queda nada. La relación entre Jossmery Toledo y Jean Deza ha dejado paso al más lamentable de los enfrentamientos, con insultos, acusaciones y vergonzosas declaraciones en diferentes programas que pintan de cuerpo entero a sus dueños.

Mientras el futbolista asegura que nunca agredió a la expolicía, ella dice lo contrario. Finalmente cada uno expone su versión de lo que fue su tremendamente tóxica relación.

"No soy una mantenida, el era muy celoso y me privé de muchas cosas", dice Jossmery, mientras Deza, en arrebatos bochornosos, saca las cuentas públicamente de todo lo que, según dice, gastó en su expareja. "La señorita sabe todo lo que le he dado. Nunca ha tenido tanta plata".