VIRAL: profesor ignorado por sus alumnos explota y renuncia en plena clase virtual

Las redes sociales han viralizado un video que llama a la reflexión, pues durante una clase virtual un profesor renunció por la falta de interés que mostraban sus alumnos.

“Nadie de ustedes estudia, estoy harto. El problema es de ustedes, pobre país, va a confiar la gente en ustedes sus problemas. Si no estudian, es problema de ustedes, no es del docente. Estoy viendo la próxima semana de renunciar y me largo con mi conciencia tranquila. Gracias, alumnos, hasta nunca”, se le escucha decir al docente en un video.

Con gran desaliento, el profesor asegura que ya no tiene deseos de enseñar por la falta de interés de sus alumnos. “Ya me harté, de veras. Y este sistema está para avanzar el próximo año y no quiero sentirme mal porque mañana o más tarde van a decir ‘este profesor no me enseñó nada’. No es que no te enseñé nada, es que tú no leíste”, explicó.