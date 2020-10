Creador de X-Files lamentó haber dejado historias sin resolver

El creador de la exitosa serie X-Files (Los Expedientes X), Chris Carter anunció recientemente que está arrepentido por dejar tantas historias de su creación sin resolver en el final de la última temporada.

Hace tiempo, previamente al final, Carter había respaldado su apuesta para la conclusión de la historia de los agentes del FBI Fox Mulder y Dana Scully, en una reciente conversación con el podcast Sammensværgelsen expresó que lamenta lo que se hizo.

“Las historias de Skinner, Mulder, Scully y William aún están sin resolver”, señaló Carter.

“Lamento no haber podido hacer eso. Siendo que Gillian (Anderson) ha decidido seguir adelante con su carrera, ciertamente no podríamos volver a mostrar a Mulder y Scully. Pero eso no quiere decir que no haya otra forma de hacer The X-Files. Y ahora mismo creo que el futuro no está escrito” agregó Carter, dejando la esperanza de dar el verdadero final que los X-Files se merece.