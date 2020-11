Niño le pidió a su mamá una muñeca porque quiere ser "el mejor papá del mundo"

La petición de un niño a su madre se ha vuelto viral en las redes sociales, pues el menor pidió una muñeca de regalo. Pues, el motivo según cuenta la madre, es llegar a "ser un buen padre" en el futuro.

Rocío Natalia de Puerto Rico, explicó que si bien el pequeño juega con su hermana todos los días, esta no le presta su muñeca. Es así que el niño se animó a pedirle a su madre, asegurando que quiere "ser un gran padre como lo es el suyo".

Les cuento que mi hijo, quien juega con su hermana TODOS los días, me pidió que le comprara una muñeca porque su hermana no le presta la suya y “he wants to be a great dad like his daddy”. So, así las cosas, hoy le compré su bebé. Y ha sido lo más adorable del mundo. No solo está super feliz, sino que lleva toda la tarde cuidándola, inicia la publicación.

Esta publicación se ha llenado de elogios hacia la mujer y el menor. Asimismo, ha sido compartida miles de veces en facebook, en donde las imágenes se han vuelto tendencia.