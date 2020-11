Tilsa Lozano volvió apostar por el amor: “Tenía el corazón de piedra”

La bella modelo y empresaria Tilsa Lozano sorprendió a muchos de sus seguidores al confirmar oficialmente su relación con el boxeador, Jackson Mora. En una entrevista exclusiva, la exconejita reveló detalles inéditos de su noviazgo.

Entre otras cosas, dijo que cuando conoció a su actual pareja, tenía la impresión de que era un tipo muy “rudo”: “La primera vez que lo vi hasta miedo me dio y dije: ¡Ay no, qué grande que es! No alucinaba para nada la personalidad que tiene”.

Asimismo, reconoció que gracias a Jackson Mora ha vuelto a creer en el amor: “Me he abierto bastante, quedé bien dura, fría, con el corazón de piedra y él ha tenido la paciencia y amor para aguantar esa frialdad”, declaró a un diario local.