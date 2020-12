Leslie Shaw no descarta posibilidad de cantar a dúo con Daniela Darcourt

Dos de las cantantes peruanas favoritas por millones podrían cantar a dúo. Leslie Shaw, recientemente galardonada en los Premios Heat 2020, no descartó la posibilidad de realizar un dueto con Daniela Darcourt.

La intérprete de la “Faldita” señaló en entrevista para diario Correo, sus deseos de realizar un dueto con la cantante salsera, con la artista urbana Malucci e incluso con la agrupación de los Hermanos Yaipén.

“Hay muchos artistas peruanos que me gustan, por ejemplo, me gusta mucho Daniela Darcourt. Me gusta Malucci que es urbana también, y los Hermanos Yaipén, ellos me encantan”, dijo Leslie.