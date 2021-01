Huanchaco es incluido en lista de lugares turísticos por “The New York Times”

Orgullo peruano. El balneario de Huanchaco fue incluido en la lista de los “52 lugares para amar en 2021″ (’52 places to love’ in 2021) elaborada por el prestigioso diario “The New York Times”. Esta noticia fue difundida por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

La valiosa exposición mediática ubica a este importante balneario de La Libertad dentro de los destinos que el público estadounidense tendrá en cuenta para sus futuras vacaciones al exterior, cuando las condiciones sanitarias por la pandemia del COVID-19 lo permitan.

Cabe señalar que “The New York Times” eligió 52 destinos de un total de 2,000 sugerencias y en la lista solo se incluyó tres destinos sudamericanos, entre ellos Huanchaco.