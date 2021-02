Salsera Daniela Darcourt sobre hacerse una cirugía estética: No, después quedas horrible

Daniela Darcourt descartó realizarse alguna tipo cirugía estética. En un juego de preguntas y respuestas con sus cientos de seguidores, la intérprete contestó abiertamente algunas de las inquietudes de sus fanáticos.

“¿Te harías alguna cirugía para verte más bonita? Ya eres linda, pero como una diva”, inquirió un fan. Tras esta consulta, la cantante, de 24 años, negó categóricamente esta posibilidad, porque dijo temer este tipo de intervenciones.

“Lo siento, pero no, no me haría ninguna, mucho menos estética que tenga que ver con la cara. Le tengo medio trauma a eso porque a la larga, cuando uno se lo hace joven, después quedas horrible”, declaró.

Asimismo, la artista negó que haya bajado de peso por alguna cirugía, sino que todo es gracias a los constantes ejercicios que realiza y la buena alimentación que está llevando, declaró en su cuenta de Instagram.