Danna Paola cuenta dramáticos momentos que vivió al ser drogada en París

La popular actriz mexicana, Danna Paola, contó una de las dolorosas experiencias que le tocó vivir en París, luego que tres sujetos la drogaran e intentaran abusar de ella.

“No me acuerdo de qué pasó entre el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital”, aseguró la actriz en un programa digital transmitido por Youtube.

La cantante de “Mala fama” narró que hace algunos años decidió salir con un amigo que la había visitado desde México, y que en el restaurant al que acudieron conocieron a otros tres hombres latinos con los que entablaron una conversación.

Fueron estos sujetos que intentaron aprovecharse de la artista cuando su amigo se fue a los servicios higiénicos.

“De repente me dice (uno de los hombres), ‘¿este era tu vaso no?’, y empiezo a platicar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal, me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije me tengo que ir, estos ‘weyes’ empezaron a quererse sobrepasar de la situación”, relató.

Afortunadamente logró llegar a su domicilio con la ayuda de su amigo, sin embargo fue trasladada al hospital aunque dijo que no tuvo mayores complicaciones.

La actriz contó su experiencia para que muchos jóvenes sean conscientes de sus actos y que aprendan a ser más precavidos.

“Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces: ‘no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te ligues a extraños en cualquier lugar’. Seamos conscientes que por más fuertes y más independientes que seamos no sabemos las intenciones de los demás”, afirmó.