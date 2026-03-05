Arcángel llegará a Lima 2026 con su gira mundial ‘La 8va Maravilla World Tour – Latam’

El cantante de reggaetón Arcángel confirmó su regreso a Lima en 2026 como parte de su gira internacional “La 8va Maravilla World Tour – 20 Aniversario”, un espectáculo con el que celebra dos décadas de trayectoria en la música urbana. El concierto promete reunir en un mismo escenario los mayores éxitos del artista y marcar uno de los eventos musicales más esperados del próximo año en el país.

Fecha, lugar y venta de entradas para Arcángel en Lima

El concierto de Arcángel en Lima 2026 se realizará el sábado 12 de septiembre a las 9:00 p.m. en el Estadio San Marcos, recinto que recibirá a miles de fanáticos del reggaetón y el Latin trap. El espectáculo será parte de una gira internacional que recorrerá diferentes países de América Latina y Europa.

La preventa de entradas comenzó el martes 3 de marzo, con un 15 % de descuento para clientes del BBVA. Los boletos estarán disponibles desde las 10:00 a.m. a través de la plataforma Ticketmaster, único canal oficial autorizado para adquirir las entradas antes de la venta general.

Este tour celebra los 20 años de carrera de Arcángel, considerado uno de los pioneros del reggaetón moderno. La gira incluye presentaciones en grandes escenarios internacionales y festivales en países como España e Italia, reafirmando su vigencia en la industria de la música latina.

Dos décadas de éxitos en el reggaetón y Latin trap

A lo largo de su trayectoria, Arcángel se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del género urbano. Inició su carrera a mediados de los años 2000 como parte del dúo Arcángel & De La Ghetto, para luego desarrollar una exitosa carrera como solista dentro del reggaetón y el Latin trap.

Su discografía incluye producciones como “El Fenómeno”, “Sentimiento, Elegancia & Maldad”, “Ares”, “Los Favoritos” y “Sr. Santos”, trabajos que ampliaron su impacto en América Latina y Estados Unidos, posicionándolo entre los artistas más escuchados del género.

Durante el concierto en Lima, el artista promete interpretar algunos de sus temas más emblemáticos como “Pa’ Que la Pases Bien”, “Me Prefieres a Mí”, “Por Amar a Ciegas”, “Hace Mucho Tiempo”, “Tú No Vive Así”, “La Ocasión” y “La Jumpa”, canciones que forman parte del repertorio esencial del reggaetón contemporáneo y que han consolidado su presencia en plataformas digitales y escenarios internacionales.