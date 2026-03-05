Gian Marco revela duro episodio tras ganar su primer Grammy: “Me sacaron de la disquera”

El cantante peruano Gian Marco Zignago abrió su corazón y compartió una experiencia poco conocida de su carrera artística. Durante su participación como jurado en un programa musical colombiano, el ganador del Grammy Latino reveló que, pese al éxito alcanzado en ese momento, enfrentó una situación inesperada que marcó su trayectoria dentro de la industria musical.

La difícil historia tras ganar su primer Grammy Latino

El intérprete de “Te mentiría” relató que en el 2005, luego de obtener su primer Grammy Latino, vivía uno de los momentos más importantes de su carrera. Sin embargo, apenas tres meses después de recibir el reconocimiento internacional, la disquera con la que trabajaba decidió terminar su vínculo profesional.

“Te quiero contar algo muy personal y no lo he contado nunca. La primera vez que me gané un Grammy fue en el 2005”, confesó el artista ante la audiencia en el programa colombiano ‘A otro nivel’, emitido por Caracol Televisión. Según explicó, el éxito del premio no impidió que enfrentara decisiones difíciles dentro del negocio musical.

Gian Marco detalló que en ese momento incluso venía de presentar un disco con canciones que habían tenido gran repercusión. Aun así, la situación cambió inesperadamente cuando la compañía discográfica decidió prescindir de su trabajo, una experiencia que calificó como una etapa compleja en su carrera.

Un mensaje de motivación para nuevos talentos

El cantautor compartió esta vivencia mientras dirigía unas palabras de aliento a un joven participante que había sido eliminado del programa musical. Su objetivo fue demostrar que incluso los artistas consolidados enfrentan obstáculos en el camino hacia el éxito.

“Quiero que sepas que en esta carrera son más las puertas que se cierran que las que se abren”, expresó el cantante peruano al reflexionar sobre las dificultades que suelen atravesar quienes buscan abrirse paso en la industria musical.

El artista también destacó la importancia del apoyo familiar y la perseverancia en los momentos difíciles. Sus palabras generaron una fuerte reacción entre el público y los participantes del programa, quienes aplaudieron el mensaje del reconocido cantautor peruano y ganador del Grammy Latino.