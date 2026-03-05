Billboard destaca a Libido y Los Saicos entre las 50 mejores bandas de rock en español

El rock peruano vuelve a destacar en la escena internacional. La revista Billboard Latinoamérica incluyó a las bandas Libido y Los Saicos en su lista de las 50 mejores bandas de rock en español de todos los tiempos, un ranking que reconoce a los grupos más influyentes del género por su aporte cultural y musical en el desarrollo del rock latinoamericano.

Los Saicos: pioneros del sonido rebelde del rock latino

En el puesto 25 del ranking, Billboard destaca a Los Saicos, agrupación peruana considerada pionera del rock garage y precursora del sonido que décadas después sería asociado al punk. Formada en la década de 1960 por Erwin Flores, Rolando “El Chino” Carpio, César “Papi” Castrillón y Francisco “Pancho” Guevara, la banda dejó una huella profunda en la historia del rock en español.

Según la publicación, el grupo logró capturar el espíritu rebelde de una generación con letras provocadoras y un estilo adelantado a su tiempo. Su canción más emblemática, “Demolición” (1965), se convirtió en un himno del rock latino y recientemente volvió a ganar notoriedad al formar parte de la banda sonora de la película Blue Beetle.

El reconocimiento confirma el legado internacional de Los Saicos, considerados por muchos historiadores musicales como una de las primeras bandas en acercarse al sonido punk antes incluso de que el movimiento surgiera formalmente en otras partes del mundo.

Libido y su papel en el renacimiento del rock peruano

Otra agrupación peruana que aparece en el ranking es Libido, ubicada en el puesto 47. Formada en 1996 por Salim Vera, Toño Jáuregui, Manolo Hidalgo y Jeffrey Fischman, la banda tuvo un rol clave en la revitalización del rock peruano a finales de los años noventa y comienzos de los 2000.

Billboard resalta especialmente el impacto de su segundo álbum, “Hembra”, producción que consolidó al grupo como una de las bandas más influyentes del rock moderno en el país. Además, Libido hizo historia al convertirse en la primera banda peruana en ganar un premio MTV Latinoamérica al mejor artista en 2002. Mira el ránking AQUÍ.

Las 50 mejores bandas de rock en español, según Billboard Latinoamérica

Soda Stereo

Café Tacvba

Sui Generis

Los Fabulosos Cadillacs

Los Prisioneros

Babasónicos

Caifanes

Zóe

Maná

Aterciopelados

Héroes del Silencio

El Tri

Molotov

La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio

Enanitos Verdes

La Unión

Alaska y Dinarama

Los Jaivas

Mano Negra

Jarabe de Palo

El Gran Silencio

Almendra

Los Rodríguez

Fobia

Los Saicos

La Ley

Rizado

Los Auténticos Decadentes

¡Tijuana No!

No Te Va Gustar

Rata Blanca

Portero

Panteón Rococó

Los Búnkers

Vilma Palma e Vampiros

Santa Sabina

Radio Futura

Plastilina Mosh

Los Abuelos de la Nada

Hombres G

El Cuarteto de Nos

¡Hola Caballito de Mar!

Traje de Baño Vergarabat

La Vida Bohème

Duncan Dhu

Zurdok

Libido

Diamante Eléctrico

Los Rabanes

Enjambre