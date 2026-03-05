Billboard destaca a Libido y Los Saicos entre las 50 mejores bandas de rock en español

El rock peruano vuelve a destacar en la escena internacional. La revista Billboard Latinoamérica incluyó a las bandas Libido y Los Saicos en su lista de las 50 mejores bandas de rock en español de todos los tiempos, un ranking que reconoce a los grupos más influyentes del género por su aporte cultural y musical en el desarrollo del rock latinoamericano.
Los Saicos: pioneros del sonido rebelde del rock latino
En el puesto 25 del ranking, Billboard destaca a Los Saicos, agrupación peruana considerada pionera del rock garage y precursora del sonido que décadas después sería asociado al punk. Formada en la década de 1960 por Erwin Flores, Rolando “El Chino” Carpio, César “Papi” Castrillón y Francisco “Pancho” Guevara, la banda dejó una huella profunda en la historia del rock en español.
Según la publicación, el grupo logró capturar el espíritu rebelde de una generación con letras provocadoras y un estilo adelantado a su tiempo. Su canción más emblemática, “Demolición” (1965), se convirtió en un himno del rock latino y recientemente volvió a ganar notoriedad al formar parte de la banda sonora de la película Blue Beetle.
El reconocimiento confirma el legado internacional de Los Saicos, considerados por muchos historiadores musicales como una de las primeras bandas en acercarse al sonido punk antes incluso de que el movimiento surgiera formalmente en otras partes del mundo.
Libido y su papel en el renacimiento del rock peruano
Otra agrupación peruana que aparece en el ranking es Libido, ubicada en el puesto 47. Formada en 1996 por Salim Vera, Toño Jáuregui, Manolo Hidalgo y Jeffrey Fischman, la banda tuvo un rol clave en la revitalización del rock peruano a finales de los años noventa y comienzos de los 2000.
Billboard resalta especialmente el impacto de su segundo álbum, “Hembra”, producción que consolidó al grupo como una de las bandas más influyentes del rock moderno en el país. Además, Libido hizo historia al convertirse en la primera banda peruana en ganar un premio MTV Latinoamérica al mejor artista en 2002. Mira el ránking AQUÍ.
Las 50 mejores bandas de rock en español, según Billboard Latinoamérica
Soda Stereo
Café Tacvba
Sui Generis
Los Fabulosos Cadillacs
Los Prisioneros
Babasónicos
Caifanes
Zóe
Maná
Aterciopelados
Héroes del Silencio
El Tri
Molotov
La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio
Enanitos Verdes
La Unión
Alaska y Dinarama
Los Jaivas
Mano Negra
Jarabe de Palo
El Gran Silencio
Almendra
Los Rodríguez
Fobia
Los Saicos
La Ley
Rizado
Los Auténticos Decadentes
¡Tijuana No!
No Te Va Gustar
Rata Blanca
Portero
Panteón Rococó
Los Búnkers
Vilma Palma e Vampiros
Santa Sabina
Radio Futura
Plastilina Mosh
Los Abuelos de la Nada
Hombres G
El Cuarteto de Nos
¡Hola Caballito de Mar!
Traje de Baño Vergarabat
La Vida Bohème
Duncan Dhu
Zurdok
Libido
Diamante Eléctrico
Los Rabanes
Enjambre