Monserrat Seminario denuncia que hijo de ‘Melcochita’ habría contratado un detective para seguirla

Bastante contrariada, Monserrat Seminario esposa del cómico Pablo Villanueva “Melcochita”, de quien se encuentra distanciada hace unas semanas, denunció que un hijo del artista habría contratado a un detective para seguirla a todos lados.

En entrevista con el programa de “Magaly TV: La Firme”, la piurana responsabilizó directamente a Pablo Villanueva Jr., hijo mayor del popular artista de haber contratado a un investigador para que la vigile permanentemente, no se explica el propósito.

MUCHO TEMOR

“Yo tengo un audio donde el hijo de Melcocha le manda un mensaje a la representante de mi esposo y ella me lo envía a mí. Dice que me están siguiendo y que él está pagando una fuerte cantidad de dinero”, declaró sorprendida Seminario.

Manifestó que esta situación le provoca mucho temor, angustia, ya que, según afirma, el supuesto audio también incluye detalles sobre sus desplazamientos y actividades con sus hijas. “Eso significa que a mí me pueden hacer daño o matarme”, agregó.