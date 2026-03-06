Emma Watson es captada besando a multimillonario mexicano, expareja de Belinda

La actriz fue captada en el aeropuerto JFK de Nueva York besando al empresario multimillonario mexicano Gonzalo Hevia Baillères.

La actriz Emma Watson fue captada en el aeropuerto JFK de Nueva York besando al empresario multimillonario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, expareja de la cantante Belinda.

De acuerdo con la revista Quién, ambos fueron vistos por primera vez a finales de 2025 en Courchevel, en los Alpes franceses. Posteriormente también fueron captados en Punta Mita, una península ubicada a unos 16 kilómetros al norte de Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico mexicano.

Antes de ser relacionada con el empresario, Watson mantuvo en 2022 un romance con Brandon Green, hijo del empresario de la moda Philip Green.

En septiembre pasado, durante una aparición en el pódcast On Purpose, la actriz se refirió brevemente a su vida sentimental y comentó que prefiere salir con personas que no estén demasiado familiarizadas con su trabajo.

Watson también contó que, en ocasiones, algunas personas se disculpan con ella por no haber visto sus películas. “Por favor, no se disculpen. Para mí eso es maravilloso”, señaló. “Es como música para mis oídos saber que no vas a estar lidiando constantemente con eso”.

Baillères pertenece a una de las familias empresariales más conocidas de México y está vinculado al Grupo Bal, conglomerado fundado por el empresario Alberto Baillères. El grupo tiene presencia en sectores como la minería, los seguros, las finanzas y cadenas de tiendas departamentales.

El empresario estudió en el internado suizo Le Rosey y en la escuela Ransom Everglades School. Más adelante continuó su formación en México, en el Colegio Vista Hermosa y en el Colegio Cumbres.

Posteriormente obtuvo un título en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Lok, una empresa de tecnología enfocada en inteligencia artificial.

SOBRE SU RELACIÓN CON BELINDA

Entre 2022 y 2024, Baillères fue vinculado sentimentalmente con Belinda. En 2025, la artista lanzó la canción Heterochromia, lo que generó especulaciones entre sus seguidores sobre una posible referencia al empresario, ya que el título alude a la heterocromía, una condición que provoca que una persona tenga los ojos de distinto color, una característica que él posee.